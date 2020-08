Controlli in Val Trebbia e Val Tidone: 2 persone denunciate e 12 giovani segnalati

Considerato il periodo estivo, notevole è stato l’afflusso di villeggianti e gitanti nella media e alta Val Trebbia e in Val Tidone, dove tante persone stanno trascorrendo le vacanze estive. I Carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno quindi intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio, effettuando in questi primi giorni di agosto numerosi posti di controllo lungo le statali che portano nelle località più conosciute delle due valli.

Le pattuglie delle Stazioni dipendenti la Compagnia hanno controllato anche i luoghi di bivacco lungo il fiume trebbia e i luoghi, spesso isolati, di aggregazione giovanile. Dodici giovani, tra i 18 e i 22 anni, residenti in provincia di Milano, Lodi e Mantova, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Addosso avevano modiche quantità di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati a Rivergaro, Travo e Gossolengo. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 30 grammi di marijuana.

Un 18enne è stato invece denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecita detenzione di sostanza stupefacente. Durante un posto di controllo sulla Statale 45, nei pressi di Bobbio, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia lo ha fermato e controllato a bordo di una vespa, insieme ad un coetaneo: all’interno del proprio marsupio aveva una busta di cellophane che conteneva circa 20 grammi di droga tra marijuana ed hashish. Il coetaneo, seduto dietro, aveva invece nello zaino una modica quantità di stupefacente per uso personale e per questo è stato segnalato quale assuntore.

Dovrà invece rispondere di porto d’armi o oggetti atti all’offesa un 56enne, residente in provincia, fertamo dai militari della stazione di Pianello sulla provinciale che conduce all’alta Val Tidone. Nell’auto, nel vano porta oggetti anteriore, aveva due coltelli a serramanico di genere proibito.