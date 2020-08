Scontro all’incrocio fra due auto: tre persone ferite

Violento scontro tra due auto, tre feriti.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 6 agosto in via Uttini a Piacenza, all’altezza dell’incrocio con via Osimo, dove una Fiat Croma, sulla quale viaggiava una coppia, e una Nissan Micra si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Sul posto si sono portate le ambulanze della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza, insieme ai vigili del fuoco: a riportare le conseguenze più gravi una donna a bordo della Fiat; non sono invece ritenute preoccupanti le condizioni delle altre due persone coinvolte. Probabilmente una mancata precedenza all’origine dell’incidente: dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.