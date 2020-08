Coppa Italia SuperLega, Gas Sales Bluenergy parte dagli ottavi. Primo match in casa contro Top Volley Cisterna

In contemporanea con l’avvio delle Semifinali della Del Monte Supercoppa, parte anche il percorso di qualificazione alla Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega, fissata al 30 e 31 gennaio 2021.

Mentre le quattro squadre impegnate nella corsa all’evento dell’Arena di Verona sono già qualificate direttamente ai Quarti di Finale, in programma giovedì 26 novembre, le altre otto formazioni di SuperLega, tra cui anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza, divise in due gironi, scendono in campo negli Ottavi di Finale di Del Monte Coppa Italia a partire dal 13 settembre. I piacentini, inseriti nel Girone B, disputeranno la prima gara domenica 13 settembre (ore 18) in casa contro la Top Volley Cisterna. Gara 2 sarà la domenica successiva, 20 settembre (ore 18), questa volta in trasferta contro Pallavolo Padova. Terzo e ultimo match degli ottavi sarà mercoledì 23 settembre (ore 20:30) quando la Gas Sales Bluenergy farà visita a Consar Ravenna.

Tutte le gare saranno in diretta su Eleven Sports.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SUPERLEGA

Ottavi Gara 1

Girone A

Domenica 13 settembre 2020, ore 15.30

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Domenica 13 settembre 2020, ore 18.00

Allianz Milano – NBV Verona (impianto gara: Centro Pavesi)

Girone B

Domenica 13 settembre 2020, ore 18.00

Consar Ravenna – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Ottavi Gara 2

Girone A

Sabato 19 settembre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

NBV Verona – Vero Volley Monza

Girone B

Domenica 20 settembre 2020, ore 18.00

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Ottavi Gara 3

Girone A

Mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.30

Allianz Milano – Vero Volley Monza (impianto gara: Centro Pavesi)

NBV Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Girone B

Consar Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna