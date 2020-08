Covid, l’Ausl Piacenza cerca medici e infermieri per potenziare le attività di tracciamento

L’Azienda Usl di Piacenza cerca medici e infermieri per rafforzare e potenziare le attività di tracciamento relative alla diffusione del coronavirus.

È aperto fino a ottobre il bando straordinario della Regione Emilia-Romagna per reclutare il personale sanitario da impiegare sul territorio. In particolare, si cercano: medici laureati e abilitati all’esercizio della professione, con priorità per gli specialisti e gli specializzandi; infermieri in possesso di un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione con priorità per chi possa documentare qualificate esperienze.

Possono partecipare: i cittadini di paesi dell’Unione Europea; i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità; medici e infermieri in pensione; professionisti attualmente dipendenti del sistema sanitario nazionale (previo assenso del datore di lavoro) o di altre strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro sarà autonomo occasionale, libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa sulla base della durata e dell’impegno orario che sarà garantito dal candidato.

“I nostri uffici – fa sapere l’azienda sanitaria – acquisiranno i nominativi, li contatteranno telefonicamente e avvieranno le pratiche preliminari all’inizio della prestazione lavorativa. In considerazione dell’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico, saranno presi in considerazione soprattutto i professionisti con disponibilità all’immediato inizio della prestazione lavorativa”.

Per informazioni: https://bit.ly/33Bn4eR