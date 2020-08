“Covid, giunta regionale chiederà chiarezza sui verbali del comitato tecnico-scientifico?”

“La Giunta Bonaccini chiederà la desecretazione di tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico sul Coronavirus? In questi mesi si è agito davvero solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini come più volte dichiarato dal Presidente Bonaccini?”

Le polemiche sull’accesso ai documenti clou della pandemia Covid-19 arrivano in viale Aldo Moro: a chiedere chiarezza è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “La “trasparenza” è una delle tante parole pronunciate dal Governatore Stefano Bonaccini durante le ormai famose conferenze-stampa della Fase1. Eppure qui di trasparenza non ne vediamo proprio”, incalza Tagliaferri che vuole sapere dalla Giunta “se davvero tutto è stato fatto in trasparenza e nell’interesse della collettività, come Bonaccini ha più volte ribadito e se l’amministrazione regionale intenda insistere presso il Governo facendo ricorso al Consiglio di Stato per cercare di leggere quei cinque verbali del Comitato tecnico scientifico tenuti secretati anche per rispetto nei confronti dei cittadini che hanno tutto il diritti di sapere” (nota stampa).