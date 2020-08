Covid, Tagliaferri (Fdi) “La Regione reintroduca la figura del medico scolastico”

“Nella scuola post Coronavirus la Regione reinserisca la figura del medico scolastico fin dal prossimo settembre”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, che ricorda “come – dal controllo della temperatura ai test sierologici, dai primi sintomi influenzali alla gestione del distanziamento sociale – per adempiere alle norme statali per la ripresa scolastica sia indispensabile una figura professionale medica a contatto diretto con gli studenti”.

“Da qui l’atto ispettivo – dichiara Tagliaferri – per sapere dall’esecutivo regionale se intenda adottare iniziative per prevedere il ripristino della figura del medico scolastico in tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e se intenda adottare iniziative per prevedere un’equipe multidisciplinare a livello territoriale per la promozione della salute”.