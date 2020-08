Dalla Fondazione 14 borse di studio per gli studenti di scienze agrarie della Cattolica

Sostegno allo studio: la Fondazione di Piacenza e Vigevano mette a disposizione 14 borse di studio a favore degli studenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza.

Nel dettaglio:

– 5 borse di studio annuali del valore di € 2.406,00 ciascuna saranno riservate a studenti meritevoli iscritti al primo anno (a.a. 2020/21) del corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie della sede di Piacenza (scadenza 13/02/2021). Per poter partecipare occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 85/100 – https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-borse-di-studio-e-premi-di-laurea-borse-di-studio-facolta-di-scienze-agrarie-alimentari-e-ambientali

– 5 borse di studio annuali del valore di € 2.406,00 ciascuna saranno riservate a studenti meritevoli iscritti al primo anno (a.a. 2020/21) del corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari della sede di Piacenza (scadenza 13/02/2021). Per poter partecipare occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 85/100 – https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-borse-di-studio-e-premi-di-laurea-borse-di-studio-facolta-di-scienze-agrarie-alimentari-e-ambientali

– 2 borse di studio annuali del valore di € 2.406,00 ciascuna saranno riservate a studenti meritevoli di cittadinanza italiana iscritti al primo anno (a.a. 2020/21) del corso di laurea triennale in Food production management (scadenza 20/02/2021). Per poter partecipare occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 85/100 – https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-borse-di-studio-e-premi-di-laurea-borse-di-studio-facolta-di-scienze-agrarie-alimentari-e-ambientali-5059

– 2 borse di studio annuali del valore di € 2.406,00 ciascuna saranno riservate a studenti internazionali iscritti al primo anno (a.a. 2020/21) del corso di laurea triennale in Food production management (scadenza 20/02/2021). Per poter partecipare occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 85/100 – https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-borse-di-studio-e-premi-di-laurea-faculty-of-agriculture-food-and-environmental-sciences

Le domande dovranno pervenire alla Direzione di Sede – Università Cattolica del Sacro Cuore – Via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it