Diventare operatore socio-sanitario, 30 partecipanti al corso di Tutor Fiorenzuola

Con un numero record di partecipanti è cominciato nelle aule di Tutor Fiorenzuola il corso formativo della durata di 1000 ore (di cui 450 di stage) che consente di ottenere il certificato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario.

L’Oss è una figura professionale che opera sia nel settore sociale che in quello sanitario svolgendo un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in contesto sociale e sanitario e a favorirne il benessere e l’autonomia. Sono trenta quindi le corsiste che fino a metà 2021 studieranno, in piena sicurezza, grazie anche alle grandi dimensioni dei locali della sede Tutor, come gestire i servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. I contenuti del corso riguardano: area socio-culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico-sanitaria; area tecnico-operativa.

“Da diversi anni organizziamo questo corso per dare risposta alle numerose richieste provenienti dai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio soprattutto in questo periodo Covid – precisa Grazia Marchetta, responsabile della sede fiorenzuolana di Tutor e coordinatore del corso -. Abbiamo anticipato l’inizio del corso in questo periodo perché le richieste sono state tantissime. Pensate che le Oss che hanno terminato a luglio il corso precedente hanno tutte un lavoro”.