Dopo l’afa arrivano i temporali, allerta meteo per la giornata di domenica 2 agosto anche in provincia di Piacenza.

Lo comunica la protezione civile dell’Emilia Romagna: l’allerta avrà una durata di 24 ore e scatterà da mezzanotte del 2 agosto fino a lunedì 3 agosto.

L’arrivo di correnti d’aria più fresche in quota, in contrasto con le calde temperature che hanno caratterizzato le nostre giornate, faciliteranno lo scatenarsi di temporali su tutta la nostra provincia. Non è escluso che queste precipitazioni possano causare rapidi innalzamenti del livello dei nostri fiumi.