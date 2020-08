Due giovanissimi del Piacenza Baseball in Germania al camp di Regensburg

I due Under 13 del Piacenza Baseball, i piacentini Riccardo Lovattini ed Andrea Pancini, hanno partecipato, nella prima settimana di agosto, al camp giovanile di Regensburg (Germania) facendo parte della selezione degli Etruscan Fighters promossa dalla YMCA School & Baseball Academy di Castiglione della Pescaia.

Una spedizione in terra tedesca che ha permesso a diverse promesse italiane, tra cui come detto Lovattini e Pancini, di vivere un’esperienza di alto spessore condita anche dalla disputa di un paio di amichevoli di prestigio. Di spessore anche lo staff che ha accompagnato i ragazzi, composto da Marco Mazzieri, ex manager della Nazionale Italiana, dai coach Filippo Francini Lorenzo Pivirotto e dal preparatore atletico Gianni Natale, a sua volta nel giro azzurro.

Una “vacanza” attiva, fatta di doppie sedute quotidiane ed anche una trasferta a Praga per l’amichevole contro gli Eagles Praga (persa 14-2) che presentavano tre accademisti della Repubblica Ceca. Il secondo test all’Armin Wolf Arena di Regensburg, contro i locali Legionaere, ha visto maggior equilibrio anche se gli Etruscan sono stati costretti ancora a soccombere col punteggio di 5-2. Sei giorni di baseball vero per Riccardo ed Andrea in uno degli impianti più prestigiosi d’Europa che in passato ha ospitato Mondiali e Qualificazioni del World Classic.