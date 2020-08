Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) sul podio a Bovolone

VO2 Team Pink in evidenza nella “maratona” ciclistica di Bovolone (Verona), sede di un intenso sabato su due ruote con tre gare giovanili femminili dove il sodalizio piacentino ha brillato in due corse.

In mattinata, i riflettori erano puntati sulla gara Open, dove le “panterine” Juniores hanno cercato di mettersi in evidenza nel difficile contesto agonistico che le vedeva gareggiare insieme alle più esperte Elite. La gara si è risolta in volata, vinta da Martina Alzini (Valcar-Travel & Service) davanti a Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo) e alla piacentina Silvia Zanardi (BePink), tutte atlete “grandi”. Così, il podio Donne Juniores ha visto sul gradino più alto la veneta Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), sesta assoluta, davanti alla portacolori del VO2 Team Pink Eleonora Camilla Gasparrini, seconda Junior e ottava assoluta. A completare il podio di categoria, la lombarda Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), anche decima al traguardo.

Nel pomeriggio, spazio alle gare per Donne Esordienti e infine a quella per Donne Allieve, dove la “panterina” reggiana Elisa Incerti ha centrato la top ten, chiudendo nona.

Risultati

Ordine d’arrivo gara Open: 1° Martina Alzini (Valcar-Travel & Service) 81 chilometri in 1 ora 47 minuti 54 secondi, media 45,042 chilometri orari, 2° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Silvia Zanardi (Be Pink), 4° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro), 5° Michela Balducci (Top Girls Fassa Bortolo), 6° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), 7° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 8° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink), 9° Ilaria Sanguineti (Valcar-Travel & Service), 10° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team).

Classifica Donne Juniores (prime cinque posizioni): 1° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), 2° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink), 3° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), 4° Elena Contarin (Breganze Millenium), 5° Matilde Beltrami (Awc Re Artù General System).

Ordine d’arrivo Donne Allieve: 1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 51 chilometri in 1 ora 18 minuti 45 secondi, media 38,857 chilometri orari, 2° Giorgia Serena (Associazione ciclistica Valvasone), 3° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile), 5° Cornale Caterina (Ciclismo Insieme), 6° Ambra Vettorello (Industrial Forniture Moro Trecieffe), 7° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica), 8° Veronica Boaretto (Ju Green Gorla Minore), 9° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 10° Chiara Sacchi (Cesano Maderno).