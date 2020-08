Emma Casati brilla al Meeting Madonna della Neve a Rovereto

L’Atletica Piacenza prosegue l’attività estiva con alcune gare, utili per testare l’efficienza degli ultimi allenamenti, in vista delle competizioni autunnali.

Brilla ancora Emma Casati, invitata al Meeting Madonna della Neve tenutosi a Rovereto (TN) il 5 agosto. Per l’occasione, la giovane stella biancorossa si è confrontata con le maggiori interpreti nazionali assolute sui 1500m. Alla fine, Emma ha completato la fatica con l’ottimo tempo di 4’42”81, non lontano dal suo primato provinciale di categoria.

Presenti anche Filippo Giandini negli 800m e Lorenzo Cesena nei 400hs maschili. Il primo ha ottenuto il tempo di 1’59”65, mentre il secondo si è fermato a 57”05 nel giro di pista con barriere. Entrambi risentono della fatica spesa negli allenamenti in preparazione delle gare di settembre, per le quali manca ancora tempo per curare i particolari necessari.

Il sodalizio biancorosso è stato poi presente anche ai Queenatletica Games, manifestazione tenutasi a Pavia l’8 agosto.

Si è distinta tra i partecipanti piacentini la giovane Federica Carlappi, che ha corso i 200m in 27”38. Ha partecipato ai 200m anche Samuele Zurli, 25”47. Hanno poi corso i 400m Enrico Montanari, 1’01”31, Anna Magistrali, 1’17”22, e Amal Merrouchi, 1’25”90.