Endurista cade a Obolo di Gropparello, interviene il soccorso alpino

Un gruppo di tre enduristi stava trascorrendo il pomeriggio del 27 agosto sulle colline di Gropparello (Piacenza), quando uno di loro, un uomo di 63 anni residente a Monticelli d’Olgina, ha urtato con la moto contro un tronco ed è caduto rovinosamente a terra sbattendo addome e bacino.

Gli amici che erano con lui hanno contattato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Monte Alfeo.

Arrivati in zona i soccorritori hanno trovato, nei pressi di una osteria, un amico del motociclista che li ha condotti sul luogo dell’incidente. Dopo valutazione e immobilizzazione il paziente è stato posizionato sulla barella portantina e trasportato in strada, dove c’era già l’ambulanza che ha poi provveduto a trasferirlo all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi.