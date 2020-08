Maltrattamenti in famiglia durante Ferragosto, due arresti e due denunciati

Ferragosto purtroppo all’insegna dei maltrattamenti in famiglia a Piacenza. A farne le spese mogli, compagne, madri. Ed è così che i carabinieri hanno eseguito 2 arresti e altri due uomini sono stati denunciati.

Nella tarda serata di Ferragosto a Fiorenzuola i militari sono intervenuti in un’abitazione dove un uomo di 53 anni, originario dello Sri Lanka, avrebbe colpito alla testa la moglie, una connazionale di 51 anni, con diversi pugni, per poi minacciarla di morte con un grosso coltello. La donna è stata ricoverata in ospedale, con una prognosi di 25 giorni. Per l’uomo sono scattate le manette.

E’ finito agli arresti anche un piacentino di 30 anni, già soggetto a misura cautelare per maltrattamenti nei confronti della madre. Il giovane infatti avrebbe più volte aggredito la donna per chiederle soldi. Dopo l’ultima volta, accaduta in questi giorni, il pm ha disposto l’arresto del 30enne.

Deve sempre rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia un piacentino di 45 anni, denunciato, è stato invece denunciato per lesioni personali un 38enne di nazionalità indiana, residente a Carpaneto, che avrebbe picchiato la moglie con un bastone. La donna ha rifiutato il ricovero.