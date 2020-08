Ferragosto con cielo sereno e afa estiva, attenzione agli acquazzoni al pomeriggio

Ferragosto all’insegna di un classico dell’estate: cielo sereno e temperature elevate.

Caratteristiche che scandiranno la giornata: al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio il meteo potrebbe regalare qualche sorpresa: in pianura sereno, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata. Dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C in pianura, con temperature massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 35 °C in pianura.

Nella giornata di domenica il copione dovrebbe ripetersi: bel tempo al mattino e qualche acquazzone di breve durata al pomeriggio, ma in serata tornerà il sereno.