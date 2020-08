Festival del Giallo, on line il bando per l’edizione 2020

E’ on line, sul sito www.comune.piacenza.it – nella sezione dedicata alle gare nonché tra le notizie in evidenza in home page – il bando per l’edizione 2020 del Festival del Giallo, per l’affidamento dell’organizzazione di iniziative a tema nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 31 dicembre prossimi.

Termine ultimo per presentare il proprio progetto, le ore 12 di giovedì 27 agosto. Sul sito web comunale sono disponibili il testo completo del bando, del capitolato d’appalto e delle norme di gara. Le offerte dovranno essere trasmesse, entro e non oltre la scadenza indicata, tramite il portale telematico degli appalti, all’indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it.

I soggetti interessati sono chiamati a proporre una serie di iniziative che coinvolgano il centro storico, declinate in forma di Festival e incentrate sul genere Giallo in un’ottica multidisciplinare, che si articoli tra conferenze, proiezioni, eventi musicali, letterari, editoriali, teatrali e mostre di arti visive. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito e tali da rivolgersi a un pubblico ampio e diversificato, dovranno rappresentare un’occasione di approfondimento culturale e un elemento di attrattività che dia impulso al turismo e alle attività ricettive e commerciali del territorio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

“Come anticipato nelle scorse settimane – sottolinea l’Assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – le risorse messe a disposizione dal Comune di Piacenza ammontano a 40 mila euro grazie anche ad un cofinanziamento della Regione ottenuto dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare uno slancio, che sia non solo culturale ma anche turistico, e conseguentemente economico, all’iniziativa che si ripeterà per la terza edizione, puntando a diventare un articolato ed atteso evento”.