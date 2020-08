Fiorenzuola, a centrocampo arriva Michele Moroni

Nuovo innesto in vista della prossima stagione per il Fiorenzuola: la società valdardese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Moroni, centrocampista classe 1994.

Nato e cresciuto nelle giovanili del Parma, Primavera compresa, ha collezionato presenze in Nazionale Under 19 e Under 20 prima di iniziare la sua carriera in Lega Pro tra le fila del Gubbio. Da lì, 3 anni alla Cremonese ed uno a Santarcangelo, sempre in Lega Pro. Proprio con il Santarcangelo ha disputato due stagioni di Serie D, prima di approdare nella stagione 2019/2020 prima al Cattolica e poi al Borgo San Donnino prima del lockdown.

Moroni è una mezz’ala di piede destro, che il D.S. Bernardi (con lui nella foto) ha reputato essere uno dei profili ideali per lo scacchiere di Mister Tabbiani; sarà a disposizione dello staff tecnico rossonero a partire dal pre-raduno estivo, fissato ufficialmente per lunedì 10 agosto 2020 a Fiorenzuola d’Arda nel pomeriggio.