Fiorenzuola sconfitto in un test amichevole: al Pavesi vince Piccardo in rimonta

Finisce con il risultato di 3-5 in favore degli ospiti il match amichevole tra U.S. Fiorenzuola e Piccardo Traversetolo, andato in scena sabato 29 agosto a porte chiuse al Velodromo Pavesi.

IL TABELLINO

U.S. Fiorenzuola: Battaiola (46’ Ghidetti; 67’ Ghezzi); Romeo (46’ Marchi); Carrara (46’ Guglieri); Zaccariello (46’ Colleoni); Cavalli (46’ Marmiroli); Ferri (46’ Facchini); Tognoni (46’ Saia); Perseu (60’ Gatti); Oneto (46’ Berte’); Stronati (46’ Hathaway); Bruschi (46’ Vita). All. Tabbiani

Piccardo Traversetolo ASD: Agazzi; Castelluzzo; Toma; Varani; Santurro; Caselli; Sanè; Pessagno; Trombetta; Braccalenti; Bandaogo. All. Salmi. Subentrati: Vlas; Genitoni; Zuccolini; Anastasia; Hien; Manghi; Serrouk; Kulluri; Zavaroni; Ceccarelli.

Reti: 7’ Tognoni (F); 20’ Oneto (F); 27’ Ferri (F); 31’ Pessagno (P); 39’ Bandaogo (P); 42’ Trombetta (P); 79’ Kulluri (P); 88’ Kulluri (P)

Note: Allenamento congiunto a porte chiuse come da protocollo anti Covid-19.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Al 3’ Battaiola para un calcio di rigore a Trombetta distendendosi sulla propria destra.

7′ Azione in velocita’ dei rossoneri sulla sinistra, con imbucata di Bruschi per Tognoni che supera Agazzi in uscita. Vantaggio Fiorenzuola: 1-0.

20’, Contropiede volante del Fiorenzuola con Zaccariello che serve Tognoni sulla destra; extrapass del numero 7 rossonero che fa realizzare a Oneto il piu’ comodo dei tap-in. 2-0.

Tris dei rossoneri al 27’ con la punizione di Ferri all’incrocio dei pali. 3-0.

31’: Pessagno sfrutta un cross dalla sinistra da parte di Braccaletti e da appena dentro l’area batte con una rasoiata Battaiola. 3-1.

Bandaogo riduce lo svantaggio della Piccardo al 39’, sfruttando il tap in dopo una bella risposta di Battaiola sul colpo di testa di Trombetta. 3-2.

Pareggia sul finire di tempo la Piccardo, con Trombetta che in contropiede 1v1 supera sul secondo palo Battaiola. 3-3.

Girandola di cambi nel secondo tempo con il Fiorenzuola che da spazio a ben 4 classe 2003 e 4 classe 2002.

Al 79’ Kulluri sfrutta un errore individuale della retroguardia rossonera e fa 3-4.

Ancora Kulluri sfrutta un errore individuale della difesa rossonera all’88’ e fissa il risultato sul finale di 3-5.