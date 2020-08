Fondi nazionali edilizia scolastica, Tagliaferri (FdI) “Si riaprano i termini per le domande di accesso”

“La Regione chieda al Governo di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso ai fondi nazionali per interventi di edilizia scolastica”.

A chiederlo è, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, che, elencati “tutti i problemi a cui si sono trovati di fronte gli enti locali nella gestione di questo bando statale”, interroga la Giunta per sapere “se non ritenga di farsi portavoce presso il Ministero competente delle criticità prima menzionate, sollecitando lo stesso a tener conto di quanto espresso prevedendo una celere soluzione del vulnus rappresentato che consenta agli enti locali emiliano romagnoli di agire celermente e puntualmente al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti dei plessi scolastici”.