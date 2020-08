Francesco Cali (Cadeo Carpaneto) chiude alla grande il Giro del Friuli: vittoria di tappa e secondo posto in classifica generale

Successo di tappa e secondo posto in classifica finale per Francesco Calì, portacolori dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto in evidenza nella giornata conclusiva del Giro del Friuli Juniores. L’atleta modenese del sodalizio piacentino-bresciano ha vinto per distacco la terza e ultima frazione, che dopo 130 chilometri vedeva la finish line a San Daniele del Friuli dopo la partenza a Fontanafredda.

Calì ha superato il marchigiano Gianmarco Garofoli (Team LVF) e Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), rispettivamente secondo e terzo di giornata. Quest’ultimo si è aggiudicato l’edizione 2020 della corsa a tappe friulana, con Calì d’argento solamente per due secondi nel’arco della tre giorni della manifestazione.

TRICOLORI PISTA – Oggi, lunedì 31 agosto, partono i campionati italiani giovanili su pista al velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine). Nella prima giornata di gare, la bresciana Asia Zanelli (Cadeo Carpaneto) sarà in gara con l’Emilia Romagna nella Velocità a squadre Allieve.

Risultati

Ordine d’arrivo terza tappa Giro del Friuli: 1° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) 130 chilometri in 2 ore 58 minuti 35 secondi, media 43,879 chilometri orari, 2° Gianmarco Garofoli (Team LVF) a 4 secondi, 3° Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle) a 6 secondi, 4° Francesco Busatto (Guadense Rotogal) a 10 secondi, 5° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle) a 17 secondi, 6° Giorgio Cometti (Team Giorgi) a 30 secondi, 7° Massimiliano Pini (Ciclistica Trevigliese) a 31 secondi, 8° Christian Danilo Pase (Work Service Romagnano), 9° Gabriel Fede (P&G GB Junior Team), 10° Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914 Cycling Team).

Classifica finale Giro del Friuli: 1° Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle) in 5 ore 50 minuti 51 secondi, 2° Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 2 secondi, 3° Gianmarco Garofoli (Team LVF) a 3 secondi, 4° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle) a 11 secondi, 5° Christian Danilo Pase (Work Service Romagnano) a 16 secondi, 6° Francesco Busatto (Guadense Rotogal) a 17 secondi, 7° Michele Berasi (Ausonia Csi Pescantina) a 24 secondi, 8° Giorgio Cometti (Team Giorgi) a 29 secondi, 9° Samuele Bonetto (Giorgione Ven Cam) a 30 secondi, 10° Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914 Cycling Team) a 30 secondi.

Maglie Giro del Friuli:

Classifica generale: Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

Classifica a punti: Christian Danilo Pase (Work Service Romagnano)

Classifica GPM: Lorenzo Milesi (Trevigliese)

Classifica Traguardi volanti: Lorenzo Milesi (Trevigliese)

Classifica giovani: Samuele Bonetto (Giorgione Ven Cam)

Classifica friulani: Giovanni Bortoluzzi (Danieli 1914).

Nella foto Rodella, l’esultanza di Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a San Daniele del Friuli