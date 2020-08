Grave incidente in Valtidone tra una Peugeot e un camion, all’ingresso della frazione di Castelnuovo a Borgonovo (Piacenza).

Un impatto violento, che ha visto il camion finire letteralmente nel fosso a lato della strada. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 13 e 30 del 26 agosto il camion si stava dirigendo da Pianello verso Borgonovo, mentre la Peugeot proveniva in senso opposto quando è avvenuto lo scontro, un frontale, tra i due mezzi, probabilmente per un’invasione di corsia.

Nell’urto il camion è finito nel fosso a lato della strada: l’autista è rimasto contuso, mentre il conducente della Peugeot è stato trasportato a Parma in eliambulanza, in condizioni gravissime. Per riuscire a liberarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelsangiovanni. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’autoinfermieristica del 118 di Castelsangiovanni; i rilievi sono stati affidati alla Polstrada.