Gabriele Casalini (Cadeo Carpaneto) settimo nella Brossasco-San Sisto

Top ten centrata per Gabriele Casalini, ciclista bergamasco dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem in evidenza oggi (mercoledì) nella cronoscalata Brossasco-San Sisto (Cuneo). Per l’atleta lombardo, settima piazza nella categoria Allievi vinta dal piemontese Gabriele Cerutti (Esperia Piasco), capace di percorrere i 9 chilometri 600 metri in ascesa con il tempo di 26 minuti 30 secondi 49.

Risultati

Cronoscalata Brossasco-San Sisto Allievi: 1° Gabriele Cerutti (Esperia Piasco) 9 chilometri 600 metri in 26 minuti 30 secondi 49, media 21,729 chilometri orari, 2° Federico De Paolis (Race Mountain) a 12 secondi 25, 3° Andrea Raccagni Noviero (Gs Levante) a 34 secondi 91, 4° Mirko Bozzola (Pedale Senaghese) a 36 secondi 49, 5° Simone Mensa (Esperia Piasco) a 39 secondi 96, 6° Andrea Sergiampietri (Team Stradella) a 48 secondi 34, 7° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) a 59 secondi 22, 8° Flavio Serafini (Team Stradella) a 59 secondi 95, 9° Andrea Bono (Progetto ciclismo Rodengo Saiano) a 1 minuto 18 secondi 73, 10° Filippo Turconi (Bustese Olonia) a 1 minuto 21 secondi 64.