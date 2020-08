Gas Sales Bluenergy, due formazioni in più nel settore giovanile: Under 14 e 15

In casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva un’importante novità per quanto concerne il settore giovanile.

La Società biancorossa lancia un nuovo progetto in vista della nuova stagione sportiva: le formazioni maschili dell’Under 14 e Under 15. A fianco, quindi, delle squadre dell’Under 17, Under 19 e Serie D, la stagione 2020/2021 vedrà due nuove squadre, segno che in casa biancorossa si continua a lavorare con un occhio al futuro non solo nei confronti della prima squadra ma anche del settore giovanile. Il nuovo progetto è rivolto ai ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009. Ad un anno dalla nascita, l’avventura del vivaio della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prosegue e si rafforza sempre di più. L’obiettivo resta sempre lo stesso, ossia valorizzare e far crescere i giovani pallavolisti accogliendoli nel vivaio biancorosso e formarli sotto la guida di tecnici esperti e qualificati.

Sarà Massimo Piazzi, allenatore con patentino di terzo grado e già collaboratore nello staff della prima squadra, a guidare le squadre dell’Under 14 e Under 15, mentre Massimo Botti sarà sempre il Responsabile tecnico del settore giovanile. Proprio Botti sottolinea l’importanza di questa iniziativa che vuole coinvolgere tanti ragazzini: “Parte questo nuovo progetto dedicato ai ragazzi del 2007, 2008, 2009 nell’ottica di promuovere ulteriormente il settore giovanile maschile sul territorio. La campagna di reclutamento è rivolta anche ai ragazzi che non hanno mai giocato a pallavolo e che si avvicinano per la prima volta a questo sport. Si tratta di un’attività sportiva nell’ottica di crescere sia come movimento sia come settore giovanile della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza”

Per richiedere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0523 1886341 o inviare una mail all’indirizzo: giovanili@youenergyvolley.it.