Gas Sales Bluenergy in campo. Tondo “Al lavoro per trovare l’alchimia giusta tra di noi”

Inizia la settima settimana di preparazione per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in vista della nuova stagione di SuperLega Credem Banca. I biancorossi si sono ritrovati questa mattina al PalaBanca agli ordini di coach Andrea Gardini per una sessione in palestra dopo un week end di riposo in occasione del Ferragosto.

Sarà la prima settimana a ranghi completi per la rosa biancorossa: dopo aver terminato il periodo di quarantena previsto, nei giorni scorsi anche Raydel Hierrezuelo e James Shaw si sono finalmente uniti al resto del gruppo.

Intanto il conto alla rovescia alla prima partita ufficiale che vedrà la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata domenica 13 settembre negli ottavi di DelMonte Coppa Italia contro la Kioene Padova è ormai partito. Per Clevenot e compagni saranno settimane di lavoro intese, nelle quali si cercherà di trovare l’amalgama giusta e il ritmo gara per arrivare pronti al primo appuntamento della stagione.

Alla terza stagione con indosso la maglia biancorossa, Alessandro Tondo, ormai un veterano della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, commenta così l’andamento di queste settimane di preparazione:

“La squadra sta rispondendo bene al lavoro proposto dal nostro staff tecnico: stiamo cercando di trovare l’alchimia giusta, il ritmo gara e il feeling tra compagni in vista delle partite ufficiali che tra qualche settimana andremo ad affrontare. Il fatto di aver iniziato a lavorare a ranghi completi è sicuramente una cosa molto importante in questo momento della preparazione. Possiamo riprendere allenamenti simili alle gare e il livello si è alzato in maniera esponenziale”.

In questa nuova stagione il roster della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà formato da 13 giocatori, di questi ben 9 sono arrivati durante il mercato. Tanti, quindi, i volti nuovi ma come sottolinea Tondo il gruppo che si sta formando trasmette buone sensazioni:

“Per quanto riguarda i ragazzi arrivati quest’estate posso dire che si stanno integrando al meglio nel gruppo, anzi possiamo dire che si sono inseriti già bene. Ho trovato compagni tutti disponibili, alla mano e con tanta voglia di fare. Le sensazioni sono quelle buone”.