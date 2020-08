Gas Sales Bluenergy Volley, Hierrezuelo e Shaw in visita alla Banca di Piacenza

Il palleggiatore cubano Raydel Hierrezuelo e l’opposto americano James Shaw della Gas Sales Bluenergy Volley hanno fatto visita alla sede centrale della Banca di Piacenza, partner organizzativo della formazione piacentina che – dopo una sontuosa campagna acquisti – si annuncia tra le protagoniste della Superlega 2020-2021.

Hierrezuelo e Shaw sono stati accolti dal responsabile di sede Paolo Marzaroli che ha loro mostrato i dipinti esposti nel salone facenti parte della collezione d’arte della Banca, tra i quali il quadro di Hyppolyte Sebron (1836) raffigurante Piazza Cavalli, che sarà tra le principali opere della mostra “La Piacenza che era”, in programma a Palazzo Galli dal 12 dicembre al 17 gennaio e che avrà come protagoniste tele con raffigurati pezzi di Piacenza che non ci sono più o che sono stati modificati.

I neo biancorossi – ai quali è stata donata la mascherina griffata con il logo dell’Istituto di credito – hanno potuto anche ammirare il panorama a 360 gradi della città dalla terrazza della Banca. I due atleti sono stati gli ultimi, nei giorni scorsi, ad unirsi al resto del gruppo dopo essere arrivati dai rispettivi Paesi d’origine e aver terminato il periodo di quarantena previsto dalle prescrizioni anti Covid. I biancorossi della Bluenergy hanno iniziato, a ranghi finalmente completi, la settima settimana di preparazione. La prima partita ufficiale è prevista per domenica 13 settembre per gli Ottavi di Coppa Italia contro la Top Volley Cisterna.