Giosuè Epis (Cadeo Carpaneto) sul podio a Roncadelle

Si conclude con un altro podio il brillante week end su strada dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, protagonista nel fine settimana nel Nord Est.

Dopo la vittoria di sabato nella Pordenone-Tramonti di Sopra con Francesco Calì, la formazione juniores del sodalizio piacentino-bresciano si è ripetuta 24 ore dopo con il bresciano Giosuè Epis, terzo a Roncadelle (Treviso) nel Gran Premio Rinascita che ha incoronato il “padrone di casa” Alessio Portello, al quarto centro stagionale su strada.

In casa Cadeo Carpaneto, nono posto a Sala di Cesenatico (Forlì-Cesena) per l’Esordiente secondo anno piacentino Matteo Piscina, già protagonista sabato con il compagno di squadra Filippo Naturani con la decima posizione nella cronocoppie di categoria a Cotignola (Ravenna).

LUNEDI’ IN PISTA A FIORENZUOLA – Non c’è pausa per gli atleti e le atlete del Cadeo Carpaneto, che saranno protagonisti domani (lunedì) in pista a Fiorenzuola (Piacenza) nel Memorial “Benvenuto Corradi” riservato alle categorie giovanili con la formula dell’Omnium. Per il team piacentino, in gara l’Esordiente Matteo Piscina, le Esordienti Irma Siri, Desirée Bani, Asia Zanardini, Camilla Tenca, Marisol Dalla Pietà e l’Allieva Asia Zanelli.

Risultati

Juniores Roncadelle: 1° Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 111 chilometri in 2 ore 35 minuti 44 secondi, media 42,765 chilometri orari, 2° Giacomo Fraccaro (Guadense Rotogal), 3° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 4° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle), 5° Massimiliano Pini (Ciclistica Trevigliese), 6° Valentino Pessotto (Industrial Moro), 7° Gabriele Toniolo (Libertas Scorzè), 8° Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), 9° Samuel Quaranta (Team LVF), 10° Jordi Sandrin (Sanvendemiano).

Esordienti secondo anno Sala di Cesenatico: 1° Christian Fantini (Cavriago) 36 chilometri in 58 minuti 48 secondi, media 36,735 chilometri orari, 2° Franco Cazzarò (Polisportiva San Marinese), 3° Davide Maifredi (Madignanese Ciclismo), 4° Samuele Franchi (Albergo del Tongo), 5° Federico Fabbri (Cotignolese), 6° Riccardo Drei (Pedale Azzurro Rinascita), 7° Adrian Pignato (Pedale Azzurro Rinascita), 8° Cesare Ferri (Calcara), 9° Matteo Piscina (Cadeo Carpaneto), 10° Enea Sambinello (Gc Fausto Coppi).

Cronocoppie Esordienti Cotignola: 1° Christian Fantini-Edoardo Fontanelli (Cavriago) in 12 minuti 48 minuti 83, 2° Thomas Bolognesi-Enea Sambinello (Gc Fausto Coppi), 3° Riccardo Drei-Giacomo Casadio (Pedale Azzurro Rinascita), 4° Federico Fabbri-Giacomo Sangiorgi (Cotignolese), 5° Lorenzo Marangoni-Samuele Turricchia (Cotignolese), 6° Adrian Pignato-Filippo Sbarzagli (Pedale Azzurro Rinascita), 7° Enrico Cacchio-Nicolò Papa (Gc Fausto Coppi), 8° Armin Caselli-Giulio Pini (Ciclistica Maranello), 9° Mattia Zoffoli-Mattia Lodovichetti (Gc Fausto Coppi), 10° Matteo Piscina-Filippo Naturani (Cadeo Carpaneto).