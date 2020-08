Gola Gola Festival a Piacenza il 5 e 6 settembre

Il Gola Gola Festival torna a Piacenza il 5 e 6 settembre. L’amministrazione comunale ha deciso di ospitare la rassegna dedicata all’enogastronomia del territorio emiliano, “in continuazione della precedente edizione del 2019 che ha ottenuto un grande successo di pubblico ed una elevata risonanza nazionale”.

Questa la motivazione, contenuta nella delibera che sancisce l’affidamento dell’organizzazione alla società Ideares, con sede in Fidenza (PR), proprietaria del marchio di impresa “Gola Gola Food & People Festival”, e che è quindi l’unico soggetto che può organizzare questo evento: “L’edizione 2020 dovrà promuovere il ruolo strategico della città di Piacenza come città leader nel panorama gastronomico italiano, prevedendo un programma di attività in grado di valorizzare le eccellenze del piacentino per poi aprirsi a tutto il territorio della Destinazione Emilia e del resto della Regione – si legge nella delibera -. In particolare l’edizione 2020 dovrà rappresentare l’evento di rilancio e risveglio di tutto il territorio fortemente toccato dalla pandemia Covid 19. Pertanto il mandato principale sarà quello di ideare attività che coinvolgano prioritariamente gli operatori economici del territorio”.

Tre i filoni tematici dell’edizione 2020: territorio (ponendo attenzione alle eccellenze enogastronomiche di Piacenza), giovani nel mondo del food, sostenibilità e buone pratiche alimentari. Durante le due giornate saranno organizzati cooking show, incontri e spettacoli aperti al pubblico.