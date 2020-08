Gola Gola, tre eventi “extra” tra salite in cupola e laboratori di pittura

In occasione della seconda edizione del Gola Gola Festival, in programma il 5 e il 6 settembre a Piacenza, il Museo Kronos, CoolTour e la Diocesi di Piacenza-Bobbio hanno ideato 3 iniziative “extra”: il 5 settembre un laboratorio didattico e l’apertura speciale del Museo Kronos con salita alla cupola della Cattedrale, mentre il 6 settembre il tour “Andar per cupole”.

EVENTI DEL 5 SETTEMBRE

LABORATORIO DIDATTICO «LA PITTURA CHE LIEVITA» – Per i più piccoli sabato 5 settembre ore 15:30 si terrà un laboratorio didattico (per bambini dai 6 agli 11 anni) che coinvolgerà i partecipanti con la realizzazione di una pittura magica che lievita e si gonfia, donando alle “opere d’arte” un aspetto davvero unico e particolare: «La pittura che lievita» aspetta i piccoli artisti sabato 5 settembre.

Per via delle normative anti-Covid sarà possibile organizzare al massimo due gruppi di 7 bambini, che parteciperanno nel rispetto dei comportamenti a contrasto della diffusione del coronavirus. Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com – 331.4606435

APERTURA SPECIALE SERALE PER «KRONOS» CON SALITA IN CUPOLA – Il museo della Cattedrale e la Salita alla cupola del Guercino saranno aperti sabato 5 settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con salite in cupola alle ore 18:00 – 19:00 – 20:00, con ingressi contingentati nel rispetto delle normative di contrasto alla diffusione del Codiv-19. All’interno del museo e durante tutto il tour di salita in cupola sarà necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri visitatori.

Costo dei biglietti: Museo 6 €, Cupola 10 €, Museo + Cupola 12 €

Informazioni: cattedralepiacenza@gmail.com – 3314606435

EVENTO DEL 6 SETTEMBRE

«ANDAR PER CUPOLE» TOUR GUIDATO IN CITTA’ – Il 6 settembre, dalle ore 15:30, arriva un percorso alla scoperta delle cupole più affascinanti del centro storico di Piacenza.

In una piacevole passeggiata si approfondirà una delle particolarità del centro della città emiliana: la presenza di numerose cupole dipinte che fanno o hanno fatto parte del patrimonio ecclesiastico. Nel percorso si focalizzerà l’attenzione su tre evidenze, iniziando dalla Basilica di Santa Maria di Campagna, uno dei gioielli rinascimentali della città che, oltre alla cupola affrescata dal Pordenone, conserva anche uno dei due ritratti del pittore friulano, nella pala d’altare della cappella di Santa Caterina.

Si proseguirà con il capolavoro dell’Arte barocca che è la chiesa di San Cristoforo, con la sua cupola, meraviglia del quadraturismo e della pittura illusionistica, affrescata dai fratelli Galli Bibiena (1690). Al suo interno, presso il Piccolo Museo della Poesia, verrà effettuato un breve reading di poesie a tema enogastronomico.

Infine, una tre le più suggestive salite in cupola di tutta la nostra penisola: tra le mura perimetrali della Cattedrale di Santa Maria Assunta si può infatti raggiungere la cupola affrescata dal Morazzone e dal Guercino per ammirare da vicino il capolavoro seicentesco tra Profeti, Sibille e scene della vita di Gesù ed affacciarsi su alcune delle più splendide visuali dall’alto della città.

Costo per il tour: 20,00€ a persona, comprensivo del biglietto di accesso alla cupola del Duomo. Prenotazione obbligatoria.

La visita partirà solamente al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Ritrovo per i prenotati presso la Basilica di Santa Maria di Campagna, via Campagna.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com – 331.4606435.