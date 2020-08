Graduatorie definitive di ammissione ai nidi d’infanzia, il 7 settembre la riapertura

I Servizi educativi e formativi del Comune di Piacenza rendono noto che le graduatorie definitive per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e del servizio educativo Edugate, per l’anno educativo 2020-2021 – che prenderà il via lunedì 7 settembre -, da stamattina sono disponibili al pubblico per la presa visione su appuntamento presso l’Ufficio Nidi in via Beverora 59 (tel. 0523 492509/2577), nonché consultabili sulla home page del sito internet comunale www.comune.piacenza.it.

Le graduatorie riguardano l’anno educativo che va dal settembre dell’anno in corso al mese di giugno del 2021 e sono suddivise per fasce omogenee di età (lattanti, piccoli e grandi), per fascia oraria di apertura (a tempo pieno e part time) e per nido. L’anno educativo 2020-2021 mette a disposizione 612 posti tra strutture a tempo pieno, part-time e servizio Edugate per la fascia 1-6 anni: 293 sono riservati ai bambini già frequentanti, i restanti 319 destinati ai nuovi scritti includendo, per il polo di via Sbolli, l’utenza di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Le famiglie interessate riceveranno specifiche comunicazioni dai gestori, a partire dalla prossima settimana, in merito alle modalità organizzative e alla calendarizzazione degli inserimenti.

Il personale del Servizio Infanzia è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sul punteggio attribuito alle singole domande, sulla struttura e sulla retta di frequenza assegnate e sull’inserimento del bambino a partire dal mese di settembre (orari: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, tel. 0523 492509/2577).