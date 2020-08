Gragnano, doppio appuntamento musicale targato Nicolini aspettando il Festival Piacenza Musica

Due nuovi appuntamenti targati Conservatorio “Nicolini” in vista del Festival Piacenza Musica.

In accordo con l’amministrazione comunale di Gragnano Trebbiense, il Nicolini organizza infatti martedì 2 settembre e martedì 9 due concerti gratuiti in piazza della Pace alle 21 con protagonisti il Trio D’Ance e il Piacenza Saxophone Quartet, entrambi composti da studenti e docenti del Conservatorio.

“Con questi eventi vogliamo aprire il Nicolini al territorio – spiega il direttore Walter Casali -. E allo stesso tempo donare un’anteprima del Festival Piacenza Musica che si terrà dal 12 al 20 settembre nei locali di via Santa Franca; una manifestizione nata per invadere la città di Piacenza di musica con concerti, incontri, masterclass al mattino, pomeriggio e sera per nove giorni”.

Il 2 settembre il Trio D’Ance, formato da Camillo Mozzoni all’oboe, Pietro Tagliaferri al clarinetto e Fausto Polloni al fagotto, proporranno brani di Mozart, Beethoven, Ibert e Tomasi; mentre musiche di Bernstein, Troilo, Piazzolla, Joplin e tanti altri saranno eseguite sabato 9 settembre dal Piacenza Saxophone Quartet, composto da Fruzsina Laszlo, Federico Marzaroli, Lorenzo Moretto e Cecilia Zaninelli.