Gragnano, è ricco il programma dell’Estate culturale parte seconda

E’ l’” Estate Culturale parte seconda” quella che partirà Mercoledì 19 agosto alle ore 21 a Gragnano Trebbiense.

“L’abbiamo così chiamata per manifestare che dopo la prima fase estiva, caratterizzata quest’anno da sei proiezioni cinematografiche, l’Amministrazione ha deciso di animare le serate gragnanesi con alcune altre iniziative culturali, che si prestano ad essere svolte in sicurezza attivando tutte le precauzioni anti-contagio”commentano il Sindaco Patrizia Calza e l’Assessore Alessandra Tirelli.

“Abbiamo dovuto rinunziare a malincuore sagre e a feste come “Notte d’Estate” ma non intendiamo rinunciare ad alcuni appuntamenti culturali che ci auguriamo saranno apprezzati dal pubblico non solo locale.

Nel mese di Luglio cui si è rivolti agli amanti del cinema all’aperto, ora invece si guarda al teatro e alla musica.”

Sono previsti due spettacoli di Circo Contemporaneo nel giorni di Mercoledì 19 e Mercoledì 26 agosto, nell’ambito del festival LULTIMA PROVINCIA 2020, a cui l’Amministrazione Comunale di Gragnano Tr. aderisce da molti anni.

“Abbiamo da subito confermato gli spettacoli della rassegna a cura dei Manicomics perché a Gragnano hanno sempre riscosso un grande successo di pubblico, con le loro proposte originali, adatte ad un pubblico composito di adulti e bambini e abbiamo poi deciso di proporre due appuntamenti musicali più seri ma sicuramente accattivanti “ spiegano le amministratrici.

Il 19 Magda Clan, una delle compagnie di circo più importanti d’Italia proporrà “Emisfero”, un omaggio all’uomo, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita

Successivamente, il 26 agosto, lo spettacolo di circo contemporaneo “Let’s twist again” proporrà uno show acrobatico comico musicale con una colonna sonora indimenticabile. Hit memorabili e brani dei più grandi interpreti USA come Elvis Presley, Areta Franklin, Glenn Miller e Keith Emerson accompagneranno un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, servizi con la corda e molto altro.

Nei giorni 3 e 9 settembre invece si svolgeranno concerti a cura del Conservatorio di Musica “G.Nicolini” con il quale il Comune ha avviato, già dallo scorso anno, un proficua collaborazione che ha visto il coinvolgimento anche degli studenti del locale plesso scolastico. “Aspettando il Festival Piacenza Musica” è il titolo della mini-rassegna gragnanese che vedrà l’esibizione, il 3 settembre, del “Trio D’Ance del Conservatorio di Piacenza” su musiche di W.A Mozart-L. Van Beethoven-J.Ibert-H. Tomasi mentre il 9 settembre del “Piacenza Saxophoone Quartet” con esecuzioni di J.B.Singelee-LBernstein-c A.Troilo A.Pioazzolla-A.romero-S.Joplin-P.Iturralde

Si ricorda che tutti gli spettacoli sia circensi che musicali si svolgeranno in Piazza della Pace alle ore 21.