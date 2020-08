“Gustav Klimt a Piacenza”, tra cinema e fumetto il furto del “Ritratto di Signora”

Il mistero del furto del dipinto “Ritratto di signora” di Gustav Klimt immaginato con la fantasia del regista Paolo Guglielmetti.

Una storia fantasy come è di stile del serial Fette di Salame, con personaggi che fanno parte della storia ma anche inventati. Nel 2017 le riprese fatte a Bobbio con San Colombano protagonista di un giallo sempre tra fantasia e realtà, come è sempre stato nella produzione del serial Fette di Salame, ormai da otto anni. Il tutto con l’obiettivo di promuovere il territorio e la cultura locale attraverso un serial che in questi anni ha visto coinvolte oltre 80 persone.

Sei gli attori ed attrici che hanno recitato in “Gustav Klimt a Piacenza”: Ermanno Mariani, nei panni del commissario Matassa in pensione, Stefano Gorgaini, nei panni del commissario Tempera che sta seguendo il caso del furto del ritratto di Signora; Stefano Forlini è invece Jo Fake, il personaggio che si è autoaccusato del furto e di altro ancora, Manuela Stingo interpreta Serena, fantasma amica di Klimt, Elisa Malacalza è Ari, la ragazza ritratta due volte da Klimt, mentre il protagonista Gustav Klimt è interpretato da Filippo Arcelloni. Il trucco è di Elena Motta.