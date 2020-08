I 5 Stelle “Tre nuovi assistenti giudiziari assegnati a Piacenza”

“Accogliamo con grande favore la notizia, annunciata dal sottosegretario M5S alla Giustizia Vittorio Ferraresi, dell’arrivo di tre nuovi assistenti giudiziaria assegnati a Piacenza, uno alla Procura e due al Tribunale, che vanno così a potenziare la pianta organica degli uffici giudiziari”.

Lo affermano i parlamentari M5S dell’Emilia Romagna Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Davide Zanichelli e Maria Edera Spadoni. “L’arrivo, come è stato spiegato, è previsto per la fine di settembre. In totale in Italia sono state decise dal Ministero della Giustizia 397 assegnazione di nuovi assistenti giudiziari, tra uffici centrali e periferici. Queste ultime assunzioni rientrano nel penultimo scaglione di scorrimenti nell’ambito del concorso pubblico che aveva previsto 800 posti a tempo indeterminato”.

“Bene dunque – concludono – che si rafforzino gli uffici giudiziari del territorio, fondamentale tutela della legalità e dei diritti”.