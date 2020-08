Il Consorzio MioVolley parteciperà alla prossima serie C

Nuovo progetto per il Consorzio MioVolley che, dopo aver inaugurato la prossima stagione di serie B1 femminile con il preraduno della scorsa settimana, si proietta anche nei campionati regionali con una formazione under 19 composta interamente da ragazze del territorio.

«La società ha voluto cercare di valorizzare, coinvolgendo le ragazze del territorio, il settore giovanile partecipando ad un campionato regionale seniores affidando la formazione a coach Flavio Anni e Sonia Arata – commenta il Maurizio Beccari, uno dei presidenti del Consorzio – Obiettivo la sola e pura crescita delle ragazze che faranno parte della rosa».

Il timone della squadra sarà affidato a coach Flavio Anni, alla terza stagione nel Consorzio: il tecnico lodigiano ha iniziato il suo percorso nella società come secondo di Gabriele Cornalba prima e Stefano Sassi (serie B2) poi ricoprendo al contempo il ruolo di primo allenatore nell’ultima stagione delle formazioni under 13 e under 18 in Prima Divisione. Ad affiancarlo come team manager un’importante new entry, quella di Sonia Arata. La storica dirigente dell’Alsenese ha infatti deciso di rilanciarsi nel progetto MioVolley ricoprendo la carica di team manager. Un innesto importante sul fronte dello staff per una figura che è sempre stata a stretto contatto con la dimensione della pallavolo giovanile. «Parlando di questo progetto con i presidenti Beccari e Stefli ho subito trovato grande entusiasmo – commenta Arata – L’idea di creare un percorso con ragazze così giovani è decisamente stimolante e piuttosto interessante».

Il roster – che inizierà la prima fase di preparazione il 31 agosto e parteciperà anche al campionato under 19 Regionale – si compone di ragazze che nella passata stagione hanno indossato la maglia di MioVolley e di giocatrici provenienti da altre realtà del territorio quali Volley Academy Piacenza, Carpaneto Valtidone Volley, Podenzano e Sant’Angelo Volley.

LA ROSA DELLA FORMAZIONE

ALZATRICI:

Ilaria Bianchini (2003, confermata)

Sara Falco (2006, Valtidone Volley)

OPPOSTI:

Maria Vittoria Soda (2003, Volley Academy Piacenza)

Chiara Moretti (2004, Sant’Angelo Volley)

Margherita Sansò (2005, Valtidone Volley)

BANDE:

Chiara Galibardi (2003, confermata)

Greta Ferri (2003, confermata)

Azzurra Cordani (2003, confermata)

Ilaria Favari (2004, confermata)

CENTRALI:

Anna Nappa (2003, Volley Academy Piacenza)

Chiara Bossalini (2003, confermata)

Morgana Colombini (2004, confermata)

LIBERI:

Francesca Passerini (2001, Podenzano)

Sofia Breccia (2004, Carpaneto)