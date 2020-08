Il Jolly 2 riapre la sala il 12 settembre con “Le sorelle Macaluso”

Anche il cinema Jolly 2 di San Nicolò (Piacenza) riprende la propria attività, dopo i mesi di chiusura dovuto al lockdown e alla pausa estiva.

Dal 12 settembre le proiezioni ripartono con “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, in concorso al Festival di Venezia. Il prossimo film sarà invece “Il meglio deve ancora venire”, una pellicola francese.

“Avremmo voluto accogliervi con una grande festa ed un grande abbraccio, ma per il momento non è possibile – commentano i gestori del cinema sui social -. Eviteremo assembramenti e applicheremo tutte le norme anti-covid, per vederci i film nella massima sicurezza. Saremo tutti ‘mascherati’ ma ci saluteremo e sorrideremo con gli occhi”.