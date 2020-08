La penultima serata della Settimana della Letteratura di Bobbio ha ospitato il famoso medico-scrittore Andrea Vitali, tradotto in tutto il mondo e già vincitore di prestigiosi riconoscimenti, tra gli altri premio Chiara, Bancarella e Campiello. Autore di numerosi libri, Vitali ha presentato ieri sera la sua ultima fatica “Un uomo in mutande- I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” (Garzanti) in un vivace dialogo con Alberto Fermi.

A seguire Giusy Cafari Panico ha presentato, intervistata da Gaetano Rizzuto, il suo libro “Poesie della luce e dell’ombra” (Tipleco editore). Alla serata è intervenuto anche il dottor Luigi Cavanna poiché l’incasso dei libri è devoluto tramite AMOP a favore della sua équipe onco covid.

Sabato 29 agosto, ultimo appuntamento del festival letterario – organizzato da Daniela Gentili e Bruna Boccaccia delle Edizioni Pontegobbo e dal Comune di Bobbio – con la premiazione del ‘Piacentino dell’anno 2020’, riconoscimento assegnato quest’anno ex aequo a Giovanna Covati, notaio, e Marco Stabile, primario di Chirurgia plastica all’ospedale di Castel San Giovanni.