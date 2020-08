Il nuovo Piace si presenta “Progetto triennale, vogliamo essere pilastro della ripartenza della città”

“L’obiettivo di quest’anno sarà mantenere la categoria. Ciò non toglie che la volontà è quella di giocare ogni partita per vincere: vogliamo mettere in difficoltà tutti”.

Mette in chiaro le cose – su traguardi e aspettative per l’immediato futuro – Simone di Battista, responsabile dell’area tecnica del Piacenza Calcio. L’occasione è la conferenza stampa organizzata dalla società biancorossa nella mattinata del 7 agosto presso il “Barino” in Piazza Cavalli per presentare la nuova stagione e l’inizio del raduno, al via da lunedì prossimo. E anche se l’avvicinamento al campionato procede tra mille ombre, legate agli stringenti protocolli sanitari sull’attività sportiva, il nuovo ciclo, a scadenza triennale, post-Gatti parte con un indirizzo ben definito.

“Piacenza deve ripartire con progettualità nuova – ha detto in apertura di conferenza il direttore generale Marco Scianò -. La città deve capire se la nostra squadra di calcio è un bene comune, o meno. Capito questo si potrà pensare di crescere e raggiungere i risultati. Nessuno ha il magnate che mette soldi a fondo perduto, la formula vincente è quella di un aggregazione di imprenditori con una visione condivisa. Dobbiamo ricostruire una città ferita sotto tanti punti di vista, vedasi emergenza covid e la recente questione della Caserma Levante, e noi vogliamo essere tra i pilastri di questo nuovo inizio. Chiedo a tutti di credere in questo nuovo progetto, che procederà in maniera sostenibile e con la politica dei piccoli passi”.

I CONVOCATI AL RADUNO DI LUNEDI’ PROSSIMO

⚽ Questi i calciatori ad oggi convocati per il raduno 2020/21! #iotifoPiace Pubblicato da Piacenza Calcio su Venerdì 7 agosto 2020

Non sono mancate le critiche verso i vertici nazionali del calcio, colpevoli – secondo i dirigenti biancorossi e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli, presente insieme all’assessore alla Sicurezza e grande tifoso biancorosso Luca Zandonella – di non “assumersi responsabilità sulle modalità di ripresa del campionato”. “Ad oggi – il commento di Scianò – con le indicazioni che abbiamo anche la data di ripresa del campionato, stabilita al 27 settembre, potrebbe non essere così certa”.

L’attacco più pesante è arrivato però da Di Battista “In questi giorni ci stiamo muovendo per completare la rosa, il problema è che spesso siamo costretti a pensare più a discorsi sanitari che tecnici. Vedo un grande stallo tra chi dirige il calcio italiano: sono preoccupato perchè chi ha in mano il potere di decidere non fa niente. E’ assurdo che non si possa pensare al ritorno del pubblico allo stadio, che non ci si riesca ad allenare insieme e neppure organizzare amichevoli. E’ una situazione tutta italiana, perchè a livello europeo gli altri si stanno già muovendo”.

MERCATO – Dopo lo sfogo, Di Battista ha poi spostato l’attenzione sul mercato “Al momento la rosa è composta per il 50-60% – ha spiegato -. Ci sono diverse trattative in corso che speriamo possano andare in porto la prossima settimana (durante la conferenza è stato ufficializzato l’arrivo dal Savona dell’attaccante classe ’97 Giorgio Siani). Sicuramente chiuderemo il discorso portiere, che sarà un giovane. C’è un discorso avanzato con l’Empoli per Alex Sposito, che contiamo di fare arrivare a breve. Sul taccuino anche tre giovani dell’Atalanta”.

E un commento anche sulla situazione Corradi e Nicco: “Per Corradi è vero che ci sono dei discorsi in atto, mentre per Nicco non sono arrivate richieste. Ciò che è certo è che qui voglio gente motivata: Piacenza non è un’alternativa, chi viene a giocare qui deve avere la stessa motivazione di chi scende in campo al Bernabeu”.

NUOVO BUS E SPONSOR SULLA TERZA MAGLIA – La conferenza è stata anche l’occasione per svelare il nuovo bus della squadra, messo a disposizione da Sailing Tour e posteggiato in Piazza Cavalli (nella foto sotto) e la terza maglia della prossima stagione con lo sponsor Rmc (per l’azienda piacentina che produce materiali edili presente alla conferenza Gabriele Fermi) in evidenza.