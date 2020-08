Il VO2 Team Pink all’assalto di Massa Finalese con nove ‘panterine’

Domenica in sella per il VO2 Team Pink, che sarà al via a Massa Finalese (Modena) nella corsa su strada denominata “primo Gran Premio B.p.e.r di San Felice sul Panaro 1893” e riservata alla categoria Donne Juniores. La gara prenderà il via alle 15, con 12 giri di un circuito di 5 chilometri e mezzo per un totale di 66 chilometri. Nell’occasione, nove saranno le ‘panterine’ al via guidate dal direttore sportivo Stefano Peiretti: le piemontesi Eleonora Camilla Gasparrini, Camilla Barbero e Francesca Barale, le lombarde Emma Redaelli, Aurora Mantovani, Cristina Tonetti e Silvia Bortolotti e le emiliane Giulia Affaticati e Isabelle Fantini.

“Dopo tre settimane – spiega il ds Peiretti – torniamo a correre in linea, ci aspetta un percorso di 66 chilometri pianeggiante. A Massa Finalese sarà una gara solo per Donne Juniores e per questo più imprevedibile, non essendoci le Elite da seguire e controllare. Tutte le ragazze stanno bene, al rientro da Livigno la forma era molto buona e l’affiatamento di squadra alto: il ritiro ha dato i suoi frutti soprattutto dal punto di vista del gruppo e dell’unione tra le ragazze. Domenica faremo in modo di farci trovare pronti e dimostrare quanto il gruppo valga e quanto l’unione per l’obiettivo comune facciano la differenza. Avremo a disposizione anche Eleonora Gasparrini e Francesca Barale, di rientro dall’ulteriore ritiro con la nazionale azzurra a Livigno. Cercheremo di dar luogo una prestazione collettiva di alto livello per le potenzialità dell’intero gruppo. Mi aspetto una bella corsa da parte di tutte le atlete in gara e che le ragazze sappiano dimostrare quanto gruppo e unione possano fare la differenza su squadre molto ben attrezzate quanto la nostra”.