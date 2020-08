In due mesi oltre 15mila controlli, in 27 hanno violato la quarantena “Attività sarà intensificata”

Dall’inizio della fase 3, dal 3 giugno al 31 luglio, sono state controllate nel piacentino 13.771 persone, a cui si aggiungono 1583 controlli in attività ed esercizi commerciali: le sanzioni elevate sono state a carico di 27 persone per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione perché positive al virus o in quarantena, oltre a 3 esercizi commerciali.

A comunicare i dati la Prefettura di Piacenza, che ieri (6 agosto) ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal neo prefetto Daniela Lupo. Il Comitato ha fatto il punto sulle attività svolte nello scorso fine settimana dalle forze di polizia, anche con particolare riguardo alle misure anti Covid negli esercizi pubblici e negli altri luoghi di ritrovo e di aggregazione dei giovani: il tutto anche in relazione all’aumento dei contagi, segnalati dal direttore generale dell’Asl e alla necessaria attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione della popolazione. Nello specifico tra l’1 e il 2 agosto sono state controllati 775 persone, 283 veicoli e 11 attività o esercizi commerciali.

Il Prefetto, sentiti i vertici delle Forze di Polizia, ha disposto “l’ulteriore intensificazione servizi di prevenzione e controllo del territorio nei luoghi a maggiore vocazione turistica e ricreativa, in particolare nelle ore serali e notturne nei giorni del fine settimana”. A tal fine – fa sapere la Prefettura -, in via sperimentale e nelle zone ritenute più sensibili del capoluogo, saranno operative nell’ambito dei servizi del piano di controllo coordinato del territorio, unità mobili con pattuglie appiedate. L’intendimento di rafforzare le misure preventive volte alla riduzione del pericolo di assembramento è stato manifestato dal Sindaco Barbieri, con particolare riferimento ad alcuni spazi collettivi della città, che ha emanato una apposita ordinanza.

“In previsione dell’approssimarsi della ricorrenza del Ferragosto e del prevedibile incremento di flussi veicolari sulle principali arterie viarie, con una più numerosa affluenza di persone nei luoghi di maggiore richiamo turistico e religioso – viene annunciato -, si è convenuto di innalzare ulteriormente il livello dei controlli sulle principali arterie predisponendo mirati servizi di vigilanza e prevenzione per tutti i fine settimana del mese di agosto, improntati alla massima visibilità al fine di prevenire e sanzionare i comportamenti di guida a rischio, anche con il concorso delle polizie locali. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione e contrasto ad ogni forma di abusivismo, anche commerciale o alla vendita di prodotti contraffatti, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni fieristiche”.