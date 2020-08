Inchiesta Levante, indagato un altro carabiniere in forze alla stazione di via Caccialupo.

Come già anticipato nei giorni scorsi, si allarga l’indagine della Procura di Piacenza in merito agli illeciti commessi dalla stazione Levante, dopo gli interrogatori delle scorse settimane.

Risulterebbe quindi indagato un ottavo carabiniere (solo un militare in servizio in via Caccialupo resta al momento estraneo ai fatti).

Gli elementi raccolti durante gli interrogatori sono stati vagliati con attenzione dai Pm Matteo Centini e Antonio Colonna, così come le denunce che stanno arrivando in merito all’operato dei militari della Levante, sottoposte a una severa scrematura. Diverse istanze, infatti, non troverebbero riscontro rispetto a quando accertato finora.

Oggi 12 agosto è in programma a Bologna l’udienza del Tribunale del riesame per il carabiniere Daniele Spagnolo.