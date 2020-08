Incidente in A1 all’altezza di Cadeo. Un ferito e lunghe code

Incidente sull’A1, tra Piacenza e Fiorenzuola all’altezza di Cadeo, alle 14 del 28 agosto. Una persona è rimasta ferita in modo serio ma non è in pericolo di vita.

L’incidente ha coinvolto un camion, ora fermo tra la corsia centrale e quella di sorpasso, in direzione Bologna. Il mezzo pesante trasportava due escavatori e dopo aver sbandato si è intraversato disperdendo parte del carburante.

Sul posto i sanitari della Pubblica Assistenza Croce Bianca e l’elisoccorso da Parma. L’uomo è stato poi trasportato alla piazzola della Galleana, per essere poi ricoverato all’ospedale Guglielmo da Saliceto. I vigili del fuoco di Piacenza sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Lunghe code si sono create sia in direzione Bologna che Milano, dovute in parte a rallentamenti dovuti alla messa in sicurezza della carreggiata dove è avvenuto il sinistro (direzione Bologna), sia a curiosi che procedono a velocità più contenuta (direzione Milano).

Per chi si mette in viaggio: entrata consigliata verso Milano – Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud; uscita consigliata provenendo da Bologna – Fidenza.