Incidente in Val Badia, ancora grave ma in miglioramento l’11enne di Piacenza

Restano gravi, ma in miglioramento, le condizioni dell’11enne di Piacenza rimasto coinvolto lunedì pomeriggio in un incidente stradale in Val Badia.

Il bambino resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bolzano, dove era stato trasportato d’urgenza dall’eliambulanza Pelikan 2 a seguito del violento scontro avvenuto sulla statale 244: viaggiava insieme ai nonni, con i quali stava trascorrendo una breve vacanza, a bordo di una Golf che, per cause al vaglio della polizia stradale, nei pressi di Pederoa si è scontrata con un’Audi A6 che proveniva dalla direzione opposta (nelle foto la scena dell’incidente).

Insieme al bambino sono rimaste ferite altre 5 persone – fra cui gli stessi famigliari – tutte fortunatamente in modo meno grave, soccorse dalle ambulanze della Croce Bianca e dai vigili del fuoco e trasportate all’ospedale di Brunico.