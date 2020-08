Incidente in val Badia, coinvolta famiglia piacentina: grave un bambino

Sono molto gravi le condizioni di un bambino a seguito di un incidente che ha coinvolto una famiglia piacentina in vacanza sulle Dolomiti.

E’ successo nel pomeriggio del 3 agosto nei pressi di Pederoa, in Val Badia. L’incidente stradale, come riportano gli organi di informazione locale, ha coinvolto due vetture che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Sei le persone ferite, con il bambino piacentino che ha riportato le conseguenze più serie: soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco, intervenuti insieme agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Meno gravi le condizioni delle altre persone coinvolte, condotte all’ospedale di Brunico.