Nella prima parte della settimana tempo ancora incerto a Piacenza; con temperature massime che si aggireranno intorno ai 25-26 gradi, al di sotto della media stagionale.

Secondo le previsioni Arpae, lunedì 31 agosto è attesa una giornata in prevalenza nuvolosa, con possibili rovesci o temporali nel pomeriggio.

Martedì 1 settembre leggero miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e temporanei annuvolamenti, con possibili piogge isolate e di breve durata, sui rilievi.

Mercoledì 2 settembre prevista una situazione sostanzialmente analoga, con cieli in prevalenza poco nuvolosi nella prima parte della giornata e nubi in aumento – con possibili deboli piogge – in serata.