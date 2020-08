Installato a Pianello il nuovo Postamat. E’ il terzo nel piacentino per i piccoli Comuni

Poste Italiane ha inaugurato martedì 4 agosto a Pianello Val Tidone (Piacenza), alla presenza del sindaco Gianpaolo Fornasari, dell’assessore Daniela Pilla, del direttore della Filiale di Piacenza di Poste Italiane Enrico Carini e della direttrice dell’ufficio postale Daniela Casella, il terzo nuovo ATM Postamat per i Piccoli Comuni della provincia di Piacenza, dopo quello di Cerignale a novembre scorso e quello recente di Alseno.

È il decimo intervento in Emilia-Romagna: oltre ai tre del Piacentino altri sportelli automatici sono stati installati ex novo a Ghiare di Berceto (PR), Sant’Agata sul Santerno (RA), Dovadola (FC), Fontanelice (BO), Pennabilli e Sant’Agata Feltria (RN) e Lama Mocogno (MO).

«A nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza – ha dichiarato il primo cittadino – vorrei esprimere gratitudine a Poste Italiane a al direttore Carini per l’attenzione verso la nostra comunità e per aver accolto la richiesta di questo nuovo importante servizio. Si tratta di uno strumento molto apprezzato e già utilizzato non solo dai residenti ma anche dai turisti e soprattutto dagli abituali frequentatori lombardi di Pianello, in particolare milanesi che qui posseggono seconde case e vengono in vacanza».

“Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 – spiegano le Poste in una nota -, il nuovo Atm Postamat di ultima generazione di Pianello Val Tidone, dove risiedono circa 2.300 abitanti, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. È inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso”.