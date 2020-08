Installazione di un semaforo a Trevozzo, traffico a senso unico alternato

Installazione di un semaforo nel centro abitato di Trevozzo (frazione Alta Valtidone, in provincia di Piacenza), lungo la provinciale 412R della Val Tidone.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, e al fine di evitare situazioni di pericolo legate alla circolazione veicolare, il servizio viabilità della Provincia di Piacenza ha disposto la limitazione del traffico a senso unico alternato per tutte le categorie di veicoli, dal 25 agosto al 27 agosto, dalle 7 alle ore 19 lungo la medesima strada, alla progressiva km 59+800 in località Trevozzo in Comune di Alta Val Tidone.