La biglietteria mobile di Seta fa tappa a Cadeo

LA BIGLIETTERIA MOBILE DI SETA “FERMA” A CADEO

Martedì 25 agosto a Cadeo arriva la “biglietteria mobile Seta. La “biglietteria” farà tappa davanti al Municipio di Roveleto: dalle ore 9.30 alle ore 13, a bordo di un camper, incaricati di Seta, saranno presenti per dare la possibilità ai cittadini di fare o rinnovare l’abbonamento bus senza spostarsi dal paese e raggiungere Piacenza.

“Come Amministrazione abbiamo fatto espressa richiesta a Seta di avere questo servizio sul nostro territorio comunale – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Martedì 25 agosto vecchi e nuovi abbonati possono acquistare o rinnovare la propria tessera con comodità, senza doversi necessariamente recare presso la biglietteria in città. Un’azione che punta anche ad evitare gli affollamenti che spesso si creano nelle settimane antecedenti la riapertura delle scuole. Una misura che in questo tempo di emergenza può fare la differenza e prevenire occasioni di assembramento”.

“Attivare un abbonamento nella biglietteria mobile sarà semplice – aggiunge il vicesindaco Marica Toma – per chi lo attiverà per la prima volta basta portare una fototessera, il codice fiscale e il documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore). Per chi deve rinnovarlo basta solo portare la card di Seta “MiMuovo”.

Per i nuovi clienti, ci sarà il vantaggio che attivando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta risparmieranno i 5 euro di costo della “MiMuovo card.

Il servizio sarà aperto a tutti, anche se residenti in comuni diversi da quello di Cadeo, e il pagamento potrà avvenire esclusivamente attraverso bancomat o carte di credito.