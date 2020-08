La minoranza a Rivergaro “Il Comune chiede collaborazione, ma nostre proposte ignorate”

Pubblichiamo l’intervento del gruppo di minoranza al Comune di Rivergaro “Noi per Rivergaro”

L’amministrazione comunale chiede la nostra collaborazione ma ci ignora completamente, quindi non strumentalizzi i nostri voti contrari che sono sempre motivati adeguatamente. L’assestamento di bilancio, con i dati economici e i capitoli di spesa, li abbiamo ricevuti esattamente 4 minuti prima della convocazione della specifica commissione. Quindi i casi sono due: la giunta decide e la maggioranza in consiglio vota alla cieca, senza conoscere i dettagli delle delibere, oppure il problema riguarda solo noi e allora c’è la volontà precisa di inviare gli allegati all’opposizione all’ultimo istante. Anche le nostre mozioni, che approvano, non vengono poi seguite in modo adeguato e si insabbiano.

Abbiamo portato all’attenzione del consiglio argomenti importanti come le rotatorie (Conad ed Ancarano) e alcuni attraversamenti pedonali importanti in tema di sicurezza (Diara e Fabbiano e davanti ai cimiteri) oltre ad alcune proposte in tema di viabilità (via Fornace e via Genova per la quale c’è anche una attestazione di pericolosità del Comandante della Polizia Locale), ma anche di ordine sanitario ed ambientale come le fognature che scaricano nel Trebbia e la vergognosa e nota situazione dei cassonetti dei rifiuti in piazza Dante, vera discarica a cielo aperto.

I soldi ci sono, ma l’amministrazione ha altre priorità. Prima degli attraversamenti pedonali, segnalati con lampeggianti ed illuminati, che, oltre ad essere deterrenti per la velocità dei mezzi in transito metterebbero in sicurezza i pedoni a Diara e a Fabbiano, si è preferito asfaltare una strada privata, vicinale di uso pubblico, che unisce Montechiaro al Castello omonimo (nella foto sotto), ignorando anche altri gravi carenze segnalate nella stessa zona. Questo punto in particolare ha sollevato polemiche tra i cittadini che sono intervenuti prontamente su Facebook a sottoscrivere e commentare il post di una cittadina”.