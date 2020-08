“La stazione Levante trasferita nella vicina caserma dei carabinieri forestali”

“Siamo lieti di comunicare ai nostri iscritti e ai colleghi in servizio presso le stazioni mobili istituite presso la Caserma Carabinieri di Piacenza Levante già dal 23 luglio, all’indomani del sequestro dell’edificio, che da domani, 3 agosto, inizieranno a svolgere servizio all’interno della Caserma Forestale il cui portone è ubicato a pochi metri”.

Così in una nota il Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Massimiliano Zetti, che prosegue – “Grazie alla Segreteria Regionale dell’Emilia Romagna, che aveva segnalato già da alcuni giorni le criticità dell’utilizzo delle stazioni mobili, sia sotto il profilo del benessere del personale costretto a stazionare ogni turno sotto il sole cocente, sia sotto il profilo della sicurezza dello stesso personale impiegato, esposto potenzialmente a rischi inutili”. “Oltretutto – continua Zetti – l’utilizzo delle stazioni mobili non svolgeva alcuna utilità per cittadino, che comunque veniva indirizzato sempre alla Stazione Carabinieri di Piacenza Levante e per l’appunto il Sindacato aveva chiesto di ripiegare presso altra caserma o altro edificio”.

Leggi anche Sopralluogo della Procura alla caserma Levante, si allunga il sequestro

“Diamo atto al nuovo Comandante Provinciale Carabinieri di Piacenza Paolo Abrate di aver intrapreso un primo passo verso la normalità e gli riconosciamo il merito di aver raccolto le criticità sollevate da questa Organizzazione Sindacale, in maniera oggettiva e in un clima di piena collaborazione”. “Questo è il classico esempio – conclude Zetti – di come una nuova scala gerarchica abbia deciso un approccio diverso con le organizzazioni sindacali, ascoltandole senza pregiudizi e pur nella diversità dei ruoli, riconoscendo loro il ruolo di custodi della tutela dei diritti dei Carabinieri che la obsoleta rappresentanza Militare, in via di soppressione per legge, non ha mai potuto svolgere poiché mai ha avuto un reale potere di confronto dialettico con l’Amministrazione”.