L’appello delle guardie zoofile Oipa: “Adottate questi gattini bisognosi di cure”

Una cucciolata di gattini bisognosi di cure e di una famiglia: questo è l’appello che le guardie eco-zoofile Oipa Piacenza rivolgono ai piacentini, che in più occasioni hanno dimostrato tanta sensibilità.

Le volontarie sono state contattate da alcuni residenti del Comune di Ferriere (Piacenza) che hanno segnalato la presenza di numerosi gattini in condizioni di visibile necessità. Una volta raggiunta la località, sono stati ritrovati una decina di gattini di circa due mesi che versavano in condizioni critiche: molti presentavano gravi problemi agli occhi e all’apparato respiratorio. I micini, in evidente stato di necessità e che non sarebbero probabilmente sopravvissuti se abbandonati a loro stessi, sono quindi stati prelevati e portati immediatamente in clinica, dove un medico veterinario li ha trattati con antibiotici e un collirio.

Al momento si trovano in stallo da una volontaria che ha dato la disponibilità a gestirli per una decina di giorni, il tempo necessario a terminare le terapie. Purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta, gli altri invece si stanno piano piano riprendendo e mangiano con appetito. Una gattina è rimasta cieca e alcuni altri hanno perso la vista ad un occhio; i rimanenti probabilmente riusciranno a ristabilirsi completamente.

Reimmetterli sul territorio comporterebbe il rischio che non riescano a sopravvivere, anche perchè al momento non esiste una colonia censita dove possano essere seguiti, nutriti e dove in futuro programmare le sterilizzazioni. Le Guardie garantiscono il loro impegno affinchè ciò possa avvenire in tempi brevi, per non trovarsi più di fronte a situazioni tanto penose. Questi gattini sono particolarmente vulnerabili, le volontarie cercano quindi persone con un grande cuore che possano dare una mano in questo momento delicato, specialmente in vista di un’adozione.

Chi volesse fornire un supporto, anche un piccolo contributo, o fosse interessato all’adozione una volta che i piccoli si rimetteranno, può:

– contattare il numero delle guardie eco-zoofile Oipa Piacenza 351 5461132/oppure Giorgia 3804138125

– acquistare cibo Kitten (crocchette o paté) presso La Gioia degli Animali di via Manfredi 52-Piacenza e lasciarlo direttamente in negozio.

Le volontarie ringraziano di cuore chiunque ascolterà il loro appello in favore di questi micini particolarmente sfortunati.

(nota stampa)